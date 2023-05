E' morto il pittore Vasini, amante di Cuba e grande amico di Castro

Montignoso (Massa Carrara), 16 maggio 2023 - Godeva della stima di un amico particolare, il comandante in capo di Cuba, Fidel Castro. Molte le visite nell’isola per fare mostre grazie alla sua grande passione, l’arte. Nato nel 1939, Franco Vasini era uno stimato pittore naif molto conosciuto anche fuori dal suo paese natio, Montignoso, residente alla Piazza. Dipendente comunale da una vita, l’84enne si è spento al Noa, dopo un malore improvviso. Un grande legame con Cuba: in passato, nella capitale Avana e nella città di Santa Clara, Vasini aveva esposto alcune sue opere che riflettono la luce ed i colori dell’isola del mar dei Caraibi, ottenendo i complimenti e lammirazione di Fidel Castro in persona. Il pittore montignosino aveva trascorso buona parte del suo tempo nell’isola dell’America centrale dove venne insignito dal governo della cittadinanza onoraria. Dopo la pandemia l’artista venne chiamato perrealizzare un murales in ricordo dell’intellettuale Eusebio Leal.

Vasini iniziò a dipingere negli anni Sessanta e nel 1970 già esponeva a palazzo Durini di Milano, dove venne anche insignito dellAmbrogino dArgento. Da allora, la sua carriera artistica fu un successo continuo e le sue opere vennero esposte al palazzo dei Diamanti di Ferrara e al festival dei Due Mondi di Spoleto.

Venne inoltre riconosciuto da Cesare Zavattini al premio Luzzara del 1971, al quale parteciparono anche le opere di Antonio Ligabue. Negli ultimi anni fu premiato al Castruccio Castracani di Marina di Carrara e partecipò a molte edizioni della mostra Presenza, dove venne ammirato da artisti come Lam, Moore Maccari e Corneille.

"Se ne va una persona davvero gentile – dice il sindaco Gianni Lorenzetti –. Ricordiamo i suoi lavori nelle scuole e gli asili, nonché il lavoro su Coca Cola che trovò la stima della multinazionale. Con la sua prematura scomparsa Montignoso e il mondo dell’arte perdono una mente creativa e un animo gentile. Il suo lascito artistico rimarrà per sempre nel tessuto della nostra comunità, ricordandoci la bellezza e il potere dell’arte di toccare le nostre vite. Franco Vasini ci ha insegnato che l’arte può superare i confini geografici e culturali, creando connessioni profonde tra le persone. Un abbraccio alla moglie Franca e al figlio Paolo". Vasini era conosciuto nella sua Montignoso anche per aver realizzato il quadro che viene concesso ai vincitori della tradizionale competizione di gennaio, quella della Pefana di Montignoso.