Pit stop in centro per gli innamorati La mappa delle ’zone romantiche’

Quattro passi mano nella mano, circondati dalle bellezze architettoniche massesi che fanno da scenografia d’eccezione al giorno degli innamorati. San Valentino in centro storico stavolta sarà ancora più speciale. Non soltanto i commercianti nella rete del Ccn Massa da vivere stanno riempiendo le loro vetrine e i negozi di cuori e addobbi a tema: in giro per la città, nei luoghi più romantici e iconici, verranno infatti posizionati dei cartelli speciali che indicano – appunto – una “Zona romantica“, perfetta per scattare un selfie con la dolce metà. Ma anche con amici, parenti e... amici a quattro zampe. Strade, vicoli, piazze e salite panoramiche da oggi fino al 14 febbraio cambiano volto. Grazie ai commercianti del Centro commerciale naturale che hanno pensato di regalare ai visitatori della città così come anche ai residenti l’occasione di immortalare un ricordo simpatico e romantico. L’iniziativa si intitola “A spasso con amore”: grafiche ad hoc indicheranno in maniera giocosa le zone perfette dove fermarsi e darsi un bacio. Per poi magari farsi una foto e condividerla sui social con l’hashtag #massadavivere. Quali sono questi ’pit stop’? Il Duomo illuminato al mattino, le panchine in piazza Aranci o la Piastronata che porta al Castello Malaspina, la piazzetta della Conca detta anche Piazza della Musica e il Teatro Guglielmi, contenitore di passione e sentimenti, sono i luoghi dove si troveranno le speciali grafiche.

Un’iniziativa che punta soprattutto a valorizzare la bellezza e la storia del centro, mettendo in risalto alcuni degli scorci più suggestivi. A San Valentino “A spasso con amore” si concluderà con due visite guidate completamente gratuite offerte dai commercianti del Ccn. Con Antonella Aurora Manfredi, guida certificata GAE di Controvento Trekking e Storia, alle 15.30 e alle 17.30 si potranno scoprire alcuni luoghi e storie del cuore in città e angoli particolari. Al termine della visita un omaggio ai partecipanti. Prenotazioni via Whatsapp ad Antonella Aurora Manfredi, 347 037 2764.

I.C.C.