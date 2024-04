Piste da sci aperte domani e nel weekend

Una stagione invernale, metereologicamente “anomala” quella che, con l’arrivo della primavera, avrebbe dovuto essere definitivamente conclusa. Invece da alcuni giorni sull’appennino è tornata la neve. Zum Zeri e le valli zerasche sono imbiancate. Sulle piste da sci, oltre 1 metro di neve e continua a nevicare. Il presidente della società no-profit che gestisce l’impianto lunigianese Maurizio Viaggi e il caposervizio Diego Chiocca hanno richiamato il personale e stanno battendo le piste. Domani saranno aperti tutti gli impianti. "La neve è tanta e bella - dice Viaggi - gli appassionati della montagna hanno voglia di sciare e non è nostra intenzione deluderli. Apriremo domani e nel week end ma se sarà possibile anche oltre e durante la settimana". Un’opportunità per il territorio e la promozione turistica, un bene per la natura, per le risorse idriche, per la crescita dei funghi e un buon auspicio per l’estate. Info 334.7190672.