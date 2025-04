"Piste ciclabili scandalose". Interrogazioni di Bennati per Aurelia e viale Roma

Piste ciclabili, la consigliera Daniela Bennati del Polo Progressista e di Sinistra incalza il Comune sui percorsi lungo l’Aurelia e il viale Roma. "Ho presentato due interrogazioni – dice – sulle piste ciclabili più vecchie e importanti della città con l’obiettivo di capire come mai in questi 7 anni le amministrazioni Persiani non abbiano mai fatto una manutenzione all’infrastruttura. Il solo intervento è stato fatto dalla società proprietaria dell’immobile del supermercato Esselunga. Il risultato è l’assenza di passaggi ciclabili riservati alle nuove rotonde che incrociano via Romana e via Marchetti; manca anche un collegamento ciclabile con l’ennesimo moncone verso la Rinchiostra".

"Ho ritenuto importante capire come mai Persiani e Guidi – continua Bennati – abbiano avallato questo progetto sconnesso dal tratto storico della ciclabile del viale Roma. I miei sopralluoghi confermano una condizione disastrosa per la ciclabile lungo l’Aurelia e troppe criticità di sicurezza per quella lungo il viale Roma". Il Polo invita l’amministrazione a realizzare politiche concrete per garantire la mobilità su un’infrastruttura ciclabile degna di questo nome. "Pensare che dei monconi di ciclabile in mezzo alla carreggiata lungo il viale Roma siano una politica per la mobilità è un puro sforzo di fantasia. Non ci sono passaggi sicuri e riservati per le bici alle rotonde, la ciclabile non è segnalata a terra per quasi tutto il percorso su entrambi i lati, gli attraversamenti agli incroci per le bici non ci sono. La ciclabile lungo l’Aurelia, che parte dal ponte sul Frigido e arriva fino al confine con Carrara, è in totale degrado e quasi inutilizzabile per lunghi tratti. Dimostriamo di essere una città arretrata e sottosviluppata per quanto riguarda la mobilità sostenibile".