Pista di ghiaccio da rimuovere

L’autorizzazione per la pista di pattinaggio in via Ingolstadt è scaduta da più di una settimana, ma non è ancora stata rimossa, nonostante siano già partite le sanzioni. La pista aveva il permesso fino al 12 febbraio. Essa occupa una serie di posti auto, tra cui uno stallo riservato ai disabili, che come fa notare una lettrice "è l’unico in quella zona". La donna ha problemi di deambulazione e quel parcheggio è importante. Per questo chiede di poter tornare a parcheggiare in piazza Ingolstadt. I motivi per cui la pista di pattinaggio non sia ancora stata smontata non sono chiari, come precisa l’assessore al commercio Lara Benfatto: "Siamo a conoscenza del problema – dice – sono già state erogare sanzioni e abbiamo chiesto alla ditta di liberare la piazza Ingolstadt prima possibile".

A.P