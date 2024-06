Piscine, riapertura estiva dopo lo stop: "Un impianto unico in tutta la provincia"

Una smentita per chi non ci credeva: da ieri e per tutta la stagione estiva fino a settembre compreso, le piscine dell’impianto natatorio esterno Villasport ’Pietro Cirelli’ saranno aperte al pubblico. "Si riparte, nonostante i profeti di sventura avessero pronosticato che non le avremmo più riaperte: scommessa vinta per la nostra amministrazione e per la popolazione, che potrà fruire di un impianto unico nell’intera provincia". E’ soddisfatto il sindaco di Villafranca, Filippo Bellesi, al taglio del nastro del complesso sportivo alla presenza di Don Giovanni Barbieri, della giunta comunale, dei gestori e della popolazione che per la giornata inaugurale ha avuto accesso libero all’impianto. E si prende le sue rivincite dopo lo stop imposto lo scorso anno dalla pronuncia della Corte dei conti alle trattative con Inail sull’investimento di riqualificazione complessiva del sito. "Resta il progetto - assicura Bellesi - che è un valore aggiunto finanziabile nel futuro".

Intanto, con o senza riqualificazione complessiva, le piscine riaprono. "Numerosi sono stati gli interventi che hanno impegnato l’ufficio tecnico e i nostri operai insieme a ditte esterne incaricate dei lavori di saldatura della guaina di contenimento che – spiega il sindaco – va a risolvere il problema della dispersione". L’intera struttura costituita da due piscine esterne, parco di pertinenza e annesso bar/punto ristoro, è stata definitivamente affidata in gestione alla Polisportiva La Boceda, società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata di Mulazzo, in esito a una procedura di gara conclusasi con la stipula di apposita convenzione che riporta la data di inizio estate, 21 giugno. "I gestori hanno già esperienza nella gestione dell’impianto e danno garanzia di professionalità e capacità, così come lo staff tecnico che lavorerà in piscina", dice Bellesi. Una quindicina di posti di lavoro regolarmente contrattualizzati, con 8 assistenti bagnanti, 2 operatori di cassa e 5 banconieri addetti al punto ristoro, garantiranno l’esecuzione del servizio tutti i giorni della settimana dalle 10 alle 19. Previste attività in collaborazione con gli istruttori della società Csi Lunigiana 2005 che curerà i corsi di nuoto, acqua gym, campus per ragazzi e attività di intrattenimento nell’area sport. All’atto della sottoscrizione il Comune ha incassato il canone di 5.124 euro versato in un’unica rata dal gestore, che si farà carico anche delle spese relative alle utenze sulla base degli effettivi consumi. A garanzia della copertura delle spese per le utenze, il Comune ha imposto al concessionario la stipula di polizza fideiussoria pari a 75mila euro. Alla scadenza del 31 luglio sarà richiesto al gestore il versamento di un primo acconto consumi di 25mila euro e un secondo è calendarizzato al 31 agosto con saldo finale alla scadenza della convenzione, il 30 settembre. La Convenzione prevede anche l’allestimento del servizio di primo soccorso dotato dei presidi necessari e dispositivo Dae, oltreché la presenza continuativa nelle fasce orarie di apertura, di esecutori Blsd formati per l’uso del defibrillatore. (È possibile prenotare sdraio, lettini, ombrelloni al numero 3519897113).

Michela Carlotti