Piscina, il nuoto può attendere . Fermo il cantiere di via Sarteschi. Polemiche per i posteggi soppressi

Un cantiere aperto da mesi, nessun operaio al lavoro e posteggi soppressi. I residenti di Carrara est lamentano i lavori annunciati alla piscina comunale e mai eseguiti. Problemi tecnici sono i responsabili dei ritardi e l’assessore all’Urbanistica Moreno Lorenzini assicura che riprenderanno quanto prima. E’ stata necessaria una variante in corso d’opera, ma la pratica ha già ottenuto l’ok del genio civile e si sta procedendo con l’aggiornamento del cronoprogramma, dal momento che sarà necessario smontare tutta la copertura per cambiare le funi dei tiranti. Ma Lorenzini rassicura anche sui parcheggi soppressi in via Sarteschi: "Se i materiali saranno subito disponibili i lavori ripartiranno – spiega Lorenzini –, se invece i tempi di consegna faranno permanere il fermo cantiere nel periodo di Ferragosto, restituiremo i parcheggi riducendo l’area di cantiere finché non ripartiranno i lavori". Secondo i tempi stimati la piscina Tosi tornerà operativa entro il prossimo anno, una tempistica che era già stata annunciata. Da troppi anni i cittadini aspettano la riapertura della piscina, uno spazio da sempre caro agli amanti del nuoto, ma anche alle scuole. Lavori finanziati con fondi Pnrr per 1 milione e 286 mila euro, gli altri fondi per arrivare a 1 milione e 800 mila euro li metterà il Comune. Gli interventi prevedono di impermeabilizzare la vasca interessata da una perdita d’acqua, di sistemare i cavi e l’impiantistica, inserire fonti di energia rinnovabile come pannelli solari, gli impianti dell’aria e di riscaldamento.

Alessandra Poggi