Pisaniana, l’economia ai raggi X. Una puntata sui soldi del territorio

La trasmissione ‘La Pisaniana’ in onda stasera alle 21 su 50 Canale affronterà i dati del rapporto economico dell’Istituto di studi e ricerche della Camera di commercio della Toscana nord ovest. In particolare si parlerà del report presentato lo scorso 17 maggio al teatro Guglielmi di Massa con i dati relativi al 2023 inizio 2024. La trasmissione grazie alla co-produzione del circolo culturale d’area vasta ‘Filippo Mazzei’ e intitolata ‘Benvenuto domani’, metterà al centro i dati economici relativi alle Province di Massa Carrara, Lucca, e Pisa, su cui opera la Camera di commercio della Tno.

Nel salotto televisivo allestito nell’ente camerale della sede centrale di Viareggio, la giornalista Carlotta Romualdi commenterà il report con Valter Tamburini, presidente della Camera di commercio della Toscana nord ovest, Rodolfo Pasquini, presidente di Confcommercio Lucca e Massa Carrara e vice presidente della Camera di commercio Tno, Francesco Cianciulli, direttore delle federazioni provinciali Coldiretti di Lucca e di Massa Carrara e vice presidente della Camera di commercio della Tno. Approfondimenti e momenti di riflessione sul momento economico delle varie province e dei vari comparti, nello specifico su imprese e industria, commercio, turismo e agricoltura.

A intervenire in trasmissione con contributi raccolti al Teatro Guglielmi in occasione della presentazione ufficiale dall’inviato speciale Fabrizio Diolaiuti, ci saranno: Alberto Susini, responsabile supporto e direzione della Camera di commercio Tno, Sergio Chericoni, presidente dell’Istituto di studi e ricerche della Camera di commercio Tno, Daniele Mocchi ricercatore Isr, Graziano Balducci amministratore delegato di Antiba. E ancora: Ferdinando Billi direttore delle operazioni doganali di Benetti Yachts, Giulia Pasquini manager del Lucart Group; Teresa Pucci, manager di Baker Hughes, Marco Macchia delegato ai rapporti istituzionali dell’Università di Pisa, Cristiano Marcacci direttore del Tirreno.

Nella consueta rubrica ‘Cambio di Stagione’ invece, Teresa Sichetti medico e vicepresidente del circolo ‘Filippo Mazzei’ parlerà del parco di Migliarino San Rossore, insieme al suo presidente Lorenzo Bani. Un parco dove vive una razza equina originaria della provincia di Pisa e che prende il nome dall’area di Monterufoli. Infine spazio al cibo con il ristorante ‘La tavernetta’ di Carrara che presenterà una ricetta tipica del territorio apuano. "Fin dall’inizio del mio mandato il mio obiettivo condiviso dalla giunta, è stato quello di alternare i territori per la presentazione del rapporto sull’economia realizzato in tandem da Isr e dall’Uffici studi della Camera – commenta Valter Tamburini –, segnalando che nessun territorio è più importante di un altro. Tra le attività più rilevanti, grazie al sistema informativo Excelsior, continueremo il monitoraggio mensile dell’andamento della domanda di lavoro da parte delle imprese delle tre province e la valutazione dell’impatto delle manifestazioni organizzate o supportate da noi, come Con-vivere a Carrara, Terre di Pisa Food and Wine Festival a Pisa e Il Desco a Lucca. L’obiettivo è dotarci di strumenti che ci consentano di capire i margini di miglioramento delle nostre attività promozionali".