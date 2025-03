Pioggia nel palazzetto. Sospesa la partita

Sospesa per l’allagamento del parquet di gioco la partita Audax Lucca under 19 in programma ieri al Palazzetto dello Sport. Il risultato è che in assenza di giustificazione la partita per l’Audax sarà persa a tavolino. Non è la prima volta che l’acqua impone la sospensione della partita. A quanto emerso si sarebbe rotta una carta catramata del tetto, quello in comune con l’Asl dove sono presenti dei pannelli fotovoltaici che non sono mai stati né posizionati o rimossi. Le società che frequentano il Palazzetto oltre ai problemi di infiltrazione lamentano anche la mancata omologazione del campo, che in mancanza del requisito costringe le squadre a giocare senza pubblico, e questo da cinque anni. Il direttore sportivo dell’Audax, Massimo Aliboni è infuriato. "Ormai non ci sono più parole, siamo uno sport che sta scomparendo – l’amaro sfogo di Aliboni –. Hanno rifatto i bagni e gli spogliatoi ma l’urgenza era il tetto e l’omologazione del campo. Di nuovo una pessima figura con gli ospiti, che sono venuti da Lucca e non hanno potuto giocare. Ci hanno promesso un campo alternativo che è quello della palestra Dogali, ma piove anche lì". L’amministrazione comunale fa sapere che si stanno cercando le risorse per risolvere il problema. Sulla questione interviene anche il consigliere di opposizione Simone Caffaz. "Piove dal tetto del Palazzetto e Audax-Lucca under 19 è stata sospesa – scrive Caffaz –. La cosa più incredibile è che tra i lavori annunciati dall’amministrazione, non c’è la riparazione del tetto. Incredibile è che i danni potrebbero essere stati causati dai lavori commissionati dall’Asl per posizionare sul tetto della struttura dei pannelli fotovoltaici, lavori che non sono mai stati ultimati".