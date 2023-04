Pioggia di soldi per Podenzana Parco del Gaggio e strada provinciale Un restyling da tre milioni di euro

Sant’Andrea di Montedivalli, Bagni di Podenzana, località Chiesa, Casalina, strada comunale di Metti e Loppiedo: sono in arrivo oltre tre milioni di euro. Approvati, a Podenzana, il bilancio di previsione e il documento unico di programmazione per il triennio 2023-2025. Un bilancio di parte corrente dal valore complessivo di 1.697.604,00 euro, che vede una sostanziale e non scontata conferma delle aliquote Imu, di addizionale Irpef e delle tariffe per i servizi a domanda individuale.

Buone notizie per i contributi: sono 113.241,00 euro le risorse finanziate dal Pnrr per sostenere la transizione digitale dell’ente, che consentirà ai cittadini di usufruire dei servizi digitali dell’amministrazione. Ma è sulla parte riservata agli investimenti che si possono leggere i numeri più importanti.

"Sono frutto di un importante lavoro di programmazione pluriennale - commenta il sindaco Marco Pinelli -, che porterà notevoli benefici, soprattutto sulla sicurezza infrastrutturale e sul decoro del territorio. Parliamo di progetti cantierabili nel 2023 in località Sant’Andrea di Montedivalli, Bagni di Podenzana, località Chiesa, Casalina, strada comunale di Metti e Loppiedo per un un investimento complessivo di 3.347.916 euro".

"Progettazioni esecutive compiute – ha proseguito il primo cittadino – per la ristrutturazione museale del Parco del Gaggio e della messa in sicurezza della strada provinciale 14, tra le località Lagneda e Barco, per un valore complessivo delle opere finanziabili di 2.174.930 euro. Importanti impegni per la progettazione degli interventi sul dissesto sulla strada provinciale in località Fontanella, Prato, Laghi e Bolignola e di messa in sicurezza del lato nord del cimitero di Sant’Andrea. Un bilancio che esprime una visione chiara per il futuro: rendere il nostro territorio più sicuro e valorizzare le località Bagni e Sant’Andrea quali principali porte di ingresso del nostro territorio".

Monica Leoncini