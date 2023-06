’Pinocchio in viaggio’ Musical al teatro Guglielmi

Al Teatro Guglielmi, venerdì e sabato, la Arts & Musical School, Centro Studi Musical, porterà in scena uno spettacolo inedito dal titolo ’Pinocchio in viaggio’. Lo spettacolo, un vero e proprio musical, tratto dall’omonimo libro dell’artista Manola Caribotti e ispirato dalla favola di Collodi, è completamente cantato, ballato e recitato dal vivo dagli allievi della scuola diretta da Lara e Morena Maggiani. Parte dei ricavati delle due serate andranno in beneficenza all’assicurazione di volontariato Agida, che opera sul territorio per garantire l’assistenza ai malati di diabete in particolare per la parte pediatrica.

La storia con la regia di Lara Maggiani e direzione artistica delle sorelle Maggiani è divertente, riflessiva e intrigante, narra delle vicende dei vari personaggi della favola di Pinocchio prima d’incontrare il famoso burattino. Si scoprirà, ad esempio, perché il gatto e la volpe sono cosi furfanti e cosa ha portato Mangiafuoco a essere burbero e scontroso. La Arts & Musical School – che ha sede in via Celia a Romagnano – è una realtà divenuta molto importante per il nostro territorio, una scuola dove in un clima familiare e molto inclusivo, tutti gli allievi nel massimo divertimento, trovano un ambiente sereno e accogliente, cosa a cui le sorelle Maggiani tengono molto.

La scuola, oltre ai valori da coltivare con i propri allievi, vanta una formazione professionale di alto livello, affiancando sia le migliori Accademie di Musical nazionali e internazionali, come la Mts di Milano diretta da Simone Nardini, e l’Accademia Sistina di Roma, diretta da Massimo Romeo Piparo. Proprio con quest’ultima la scuola massese vanta alcuni dei suoi allievi nella produzione nazionale di ’Billy Elliot’: uno di loro, Francesco Perlamagna, è stato scelto nel ruolo di Micheal, l’amico di Billy. Dopo lo spettacolo al Guglielmi tantissimi progetti attendo la scuola, sia sul nostro territorio che fuori città. I maestri della scuola che seguono i ragazzi sono Lara Maggiani (direttrice, canto, danza, regia musical), Morena Maggiani (danza, progetto Giocalmusical®, recitazione propedeutica), Roberto Romani (tip tap, jazz, storia del musical), Wilson Rej Banti (break dance), Barbara Ravazzi (danza aerea), Juris Mantovani e Annalisa Baroni (assistenti). Per informazioni sui biglietti e le attività della scuola Arts & Musical School, tel. 347 5490359.