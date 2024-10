"Pini utili per la salute". Nuove proteste per i tagli

Ancora un grido d’allarme per il taglio dei pini in viale Colombo. Dopo Riccardo Canesi a chiedersi come mai si stanno abbattendo le piante è Letizia Smerzi. "Un pino di circa 80 anni, la stessa età dei pini abbattuti in viale Colombo, riesce a sequestrare ogni anno circa 100 chili di anidride carbonica – scrive Smerzi –. L’obiettivo primario da parte delle amministrazioni nella gestione del verde urbano dovrebbe essere quello di preservare e tutelare gli alberi in generale. Sembrerebbe che nel progetto water front lotto 2 sia previsto che si debbano piantare nuove alberature, dalla dimensione di appena 16/18 centimetri di diametro. Mi sembra una scelta progettuale demenziale quella di tagliare alberi longevi e sani (tenendo conto che i costi per la loro potatura sono comunque notevoli) per metterne altri giovani, che chiaramente hanno degli effetti sull’ecosistema ben diversi, sprecando ulteriori fondi pubblici". "La nostra amministrazione sembra miope e probabilmente inadeguata rispetto a queste tematiche – prosegue Smerzi –, cito ad esempio alcune questioni importanti non ancora risolte: mancanza di un piano del verde per una pianificazione, che finalmente affronti in modo scientifico e adeguato il futuro delle aree verdi del nostro comune.

Con il downburst del 18 agosto 2022 abbiamo perso circa 1000 alberi, mancato potenziamento dell’ufficio tecnico per la gestione del verde e mancata formazione di personale tecnico adeguato. Ma anche la mancata gestione sostenibile delle potature, si dovrebbe evitare tagli drastici che indeboliscono e predispongono alla futura destabilizzazione della pianta stessa. Si continua invece a spendere soldi pubblici per fare potature non necessarie e dannose. E poi c’è il mancato ripristino delle alberature lungo la salita San Ceccardo, dove sono stati tagliati circa 45 pini. Chiaramente di tutto ciò sono molto rammaricata e dispiaciuta".