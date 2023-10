Pieruccini attacca: "Accattonaggio e incuria: Avenza nel degrado"

Il segretario provinciale della Lega Nicola Pieruccini interviene sul fenomeno della criminalità ad Avenza e chiede l’intervento dell’esercito. "Quello che vediamo è che la tematica della sicurezza sta cambiando – prosegue Pieruccini –, qualche anno fa si temeva una criminalità di professionisti, oggi invece il disturbo ai cittadini è dato molto dall’enorme disagio che c’è in giro, persone che girano con il coltello, persone con problemi mentali, drogati o alcolizzati. Bisogna fare in modo che il rapporto col terzo settore si consolidi ancora di più, perché al di là di intercettare le persone, c’è una tematica di situazioni di bivacco, di accattonaggio, di molestia, di abuso di alcool, di consumo di sostanze stupefacenti". "Ci sono zone del centro storico e di Avenza dove c’è un concentrato di criminalità insostenibile – continua Pieruccini – e anche se le forze dell’ordine fanno un lavoro straordinario, questo dev’essere intensificato con la presenza anche di agenti della polizia municipale. Di fronte a queste concrete difficoltà occorre una presenza maggiore di uomini in strada, e il perpetrarsi di alcuni reati particolarmente odiosi e lo spargimento di sangue rende necessario un impegno straordinario anche delle istituzioni, con l’incremento dei dispositivi di prevenzione e di controllo del territorio come la videosorveglianza". Da qui l’attacco e l’appello alla sindaca affinché intevenga con seri provvedimenti.