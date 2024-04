Picchia la compagna. Condannato a 3 anni

Continui maltrattamenti, aggressioni, minacce, insulti. La donna, a un certo punto ha deciso di uscire dalla ’gabbia’ nella quale il compagno l’aveva scaraventata e ha denunciato tutto. Una situazione di profondo disagio vissuta dalla donna, una italiana, che nel 2020, ha deciso di rompere le catene e di liberarsi da quella vera e propria odissea.

Ieri mattina in tribunale a Massa, l’uomo è stato condannato a 3 anni di carcere per maltrattamenti in famiglia e lesioni. La storia d’amore inizia nel 2016, iniziano i dissidi tra i due, fino a quando, l’uomo è arrestato per un altro reato, spaccio di droga e finisce in carcere.

La donna, che ha un bambino, pensa di essersi lasciata alle spalle quel periodo. Ma l’uomo torna a casa e i due decidono di convivere, nel tentativo di ricostruire la loro storia. Questo non avviene: l’uomo si dimostra aggressivo, la insulta e per svariate volte alza le mani contro di lei. La donna prova a tranquillizzarlo, quando non ci riesce però trova riparo da una vicina, che vede i lividi sul corpo della giovane. Alla fine del 2020 la vittima decide di denunciare. Ieri mattina è arrivata la sentenza emessa dal giudice Fabrizio Garfalo, che lo condanna a 3 anni di reclusione, oltre all’interdizione ai pubblici uffici per cinque anni. L’italiano era difeso dal legale Giuseppe Del Papa.

