“La suprema inchiesta”, romanzo dello scrittore e critico letterario Alberto Casadei, è l’appuntamento in programma oggi, alle 21,15 in piazza Mercurio, della rassegna #bibliotecafuoriporta promossa dall’assessorato alla Cultura di Massa e realizzata dalla Biblioteca civica Giampaoli in collaborazione con la libreria ‘Giunti al punto’ di Massa. “La suprema inchiesta” è il romanzo di una ricerca impossibile. Un’indagine attorno a un misterioso omicidio che si trasforma in un resoconto dei nostri umani tentativi di raggiungere la verità.

L’ultimo incontro sarà giovedì a Villa Cuturi con Rita Bonini e il suo “Ada come tante” di Rita Bonini (Helicon, 2023).