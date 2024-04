Piazza Aranci trasformata in giardino: ecco ’Massa in fiore’

Piazza Aranci oggi si è trasformata in giardino fiorito. E’ di scena infatti ’Massa in Fiore’, la grande esposizione (con vendita) di piante e fiori promossa dal Centro commerciale naturale ’Massa da Vivere’ in collaborazione con la Coldiretti provinciale e il patrocinio del Comune di Massa. Per l’occasione negozi aperti e originali installazioni floreali in tutte le strade del centro. La manifestazione, che ogni anno raccoglie migliaia di appassionati, ospita numerose attività collaterali con laboratori per i più piccoli, trampolieri floreali, visite guidate e promozioni speciali. Presso lo stand dell’Agraria Cantarelli si può assistere alla creazione delle opere dello scultore del legno Alfio Bichi e del pittore Pier Luigi Teani. Al termine della giornata la scultura verrà donata alla Cooperativa sociale “L’Abbraccio“. Presente anche una postazione del progetto ’Stop Velutina’ promosso in collaborazione con Toscana Miele. Inoltre per le strade sfileranno le allieve della scuola di ginnastica ritmica ’Le Maripose’.

In mostra, con lo sfondo di Palazzo Ducale saranno presenti produttori orto-florovivaistici, che aderiscono alla rete di Campagna Amica di Coldiretti, con tutti i fiori della bella stagione: dalle camelie alle fresie, dal glicine all’iris passando per margherite, gerani, berbere, limoni fino alle piante grasse, alla salvia, al rosmarino e al coriandolo indispensabili per allestire profumati piccoli orti su davanzali, pareti e terrazzi. La rassegna scatta alle 9.30 e prosegue fino alle 19.30.