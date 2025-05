Piano per le antenne. Confronto con i cittadini

Ancora pochi mesi e il nuovo piano delle antenne entrerà in vigore. Dopo un anno di lavoro dell’amministrazione con i tecnici sulle antenne di ultima generazione installabili sul territorio, e di confronto con i vari gestori come previsto dalle normative, la procedura arriva ora alla fase cruciale. E’ prevista infatti entro ottobre l’approvazione del nuovo programma degli impianti di radiocomunicazione, ovvero il ‘piano delle antenne’.

L’aggiornamento sull’iter è stato illustrato nella commissione congiunta Urbanistica e Ambiente, presiedute da Augusto Castelli e Sirio Genovesi, in cui sono intervenuti i tecnici comunali e l’assessore all’Urbanistica Moreno Lorenzini. Non è ancora stato definito il numero esatto degli impianti che saranno dislocati sul territorio comunale. Conclusa la ‘Vas’, la valutazione ambientale strategica, per l’analisi dell’impatto che i dispositivi potrebbero avere e le controdeduzioni degli enti coinvolti sui punti di installazione.

Per ora sono certi solo i luoghi in cui sarà possibile installare le antenne seguendo le normative vigenti, aree nella disponibilità del Comune dove è più limitato l’afflusso di persone, come cimiteri e alcuni campi sportivi. Non saranno tenute in considerazione aree densamente abitate e i cosiddetti ‘luoghi sensibili’, come le scuole.

"Sappiamo che è un argomento delicato – ha sottolineato l’assessore Lorenzini – e già in passato ci sono stati timori sul possibile arrivo di nuove antenne. Ci sono delle ben precise che andranno rispettate e con cui applicheremo una razionalizzazione nell’inserimento". Da poco tempo in Italia una legge regola il limite di esposizione ai campi elettromagnetici per le antenne di telefonia mobile, alzato a 15 V/m (volt per metro), aumentando più del doppio il precedente indicatore di 6 volt per metro. Anche su questo aspetto il Comune farà le dovute verifiche dopo la probabile richiesta di calibratura ai nuovi voltaggi.

Essendo comunque un argomento particolarmente sentito dalla popolazione, in commissione è stato anticipato un prossimo incontro, aperto alla cittadinanza, per il 12 giugno, in cui il nuovo piano delle antenne sarà illustrato. In quella sede i cittadini potranno chiedere chiarimenti ed esprimere eventualmente i propri dubbi sulle nuove installazioni.