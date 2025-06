Petizione per la biblioteca. Oltre 16mila firme raccolte

E’ stata lanciata sulla piattaforma Change.org una petizione contro la chiusura della biblioteca Giampaoli e ha raggiunto già oltre 16mila firme.

Gli utenti della biblioteca ’Stefano Giampaoli’ hanno lanciato questa petizione contro la prevista chiusura della struttura. Il Comune, a loro giudizio, non avrebbe offerto un’alternativa significativa o una soluzione immediatamente applicabile che consenta agli utenti di continuare a usufruire del servizio delle aule studio, durante il periodo di chiusura. "Questa biblioteca serve centinaia di cittadini ogni giorno, fornendo accesso a risorse cruciali e spazi di studio - osservano i promotori - La sua chiusura avrebbe un impatto significativo sulla comunità. Chiediamo che il Comune esplori e implementi soluzioni alternative durante il periodo di chiusura", è l’appello dei promotori sostenuti da migliaia di firmatari per supportare gli utenti della Biblioteca Civica ’Stefano Giampaoli’.

Il Comune di Massa sta lavorando per trasferire provvisoriamente la biblioteca in una struttura scolastica per poi tornare nella sede originale una volta completati i lavori a Palazzo Colombini e Palazzo Bourdillon. Tante domande. Tuttavia, sul sito del Comune, in data16 maggio 2025, si comunica che "a seguito dei lavori di ristrutturazione dell’edificio storico Palazzo Bourdillon, dal 20 maggio iniziano le operazioni di trasloco dei libri della biblioteca, pertanto sono sospesi i servizi di prestito, prestito interbibliotecario, proposte d’acquisto, donazioni, laboratori e visite guidate. Ci scusiamo per il disagio".