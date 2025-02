Personale in pensione. Quattro assunzioni al via

C’è bisogno di forze nuove in Provincia che deve coprire posti anche strategici rimasti vacanti. Sono quattro le assunzioni inserite nelle previsioni programmatiche grazie alla variazione del Documento unico di programmazione 2025-2027 approvata dal consiglio provinciale nell’ultima seduta, con il voto favorevole della maggioranza e l’astensione della minoranza. Assunzioni da predisporre già nell’anno in corso.

Sia il Dup, sia il bilancio di previsione, approvati a novembre e dicembre, non avevano previsto assunzioni se non in base alle disponibilità legate alle cessazioni del 2025 per pensionamenti anticipati, dimissioni volontarie o mobilità. Alla stesura della previsione delle spese di personale 2025-2027 si sono verificate le cessazioni di 4 dipendenti generando un risparmio che consente quindi le assunzioni: un impiegato, istruttore amministrativo contabile per il settore edilizia scolastica e patrimonio, un funzionario di polizia provinciale, un tecnico ingegnere per la viabilità e un funzionario specialista amministrativo per l’edilizia scolastica.