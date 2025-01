Persiani: "Pronte due sedi alternative. Priorità alla sicurezza"

Ci sono già due sedi alternative per la scuola Parini di Romagnano. Lo rende noto il sindaco Francesco Persiani in un messaggio su Facebook, e inviato anche alla stampa, rivolto ai cittadini. "Desidero informarvi – scrive il sindaco – che, in seguito ad accertamenti tecnici, abbiamo riscontrato alcune criticità che richiedono la nostra immediata attenzione sulla scuola Parini. La sicurezza dei nostri ragazzi e del personale scolastico è la nostra priorità assoluta, e per questo motivo abbiamo già individuato una soluzione temporanea del trasferimento dei ragazzi in due sedi alternative per garantire la continuità delle attività scolastiche. Domani (oggi per chi legge, ndr), durante un incontro che si terrà nella sala del Consiglio comunale, alle 17.30, condivideremo tutti i dettagli sulle azioni intraprese e sui passi futuri per risolvere questa situazione nel modo più rapido ed efficace possibile. Vi invitiamo a partecipare per ricevere informazioni dirette e chiarire ogni dubbio. Vi ringraziamo per la comprensione e la collaborazione in questo momento. Stiamo lavorando con determinazione per trovare una soluzione garantendo al tempo stesso la massima sicurezza e trasparenza di azione".