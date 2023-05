Persiani pensa già al futuro "Con noi Massa sarà più bella"

"Avete una scelta: una Massa più bella o l’immobilismo". A parlare è la compagine che sostiene Francesco Persiani. "Abbiamo parlato tanto di programmi, di cose da fare, delle priorità del territorio; progetti già imbastiti negli ultimi mesi di mandato e che a cui vorremmo dare gambe per portare avanti il miglioramento di zone e luoghi della nostra città da troppi decenni abbandonati. Siti che non siamo riusciti a raggiungere in questi anni, ma su cui abbiamo già idee ed investimenti per la riqualificazione. E i cittadini hanno capito che non sono le solite parole al vento, ma tutto ciò che gli abbiamo raccontato, e che continueremo a fare in questi giorni, sono promesse reali e concrete. Perché progetti per ridare vita ad edifici come l’ex mercato coperto, palazzo Bourdillon, la ex colonia Ugo Pisa, solo per citarne alcuni, sono già pronti così come già ci sono le risorse. E sono tutti da realizzare in tempi stretti. Ma vogliamo anche agevolare i costi delle mense ed aumentare i contributi per le persone indigenti. E, sapete tutti, che la battaglia più grande resta quella delle bonifiche, di cui abbiamo avuto buone notizie in queste ore con la proroga concessa dal Ministero".

"Per fare tutto questo – proseguono –, e molto altro, c’è bisogno che gli elettori non solo tornino alle urne, ma che eserciti il proprio diritto anche quell’ampia fetta che non ha votato al primo turno. La scelta è tra la politica del fare, del buon governo di centro destra che abbiamo dimostrato di poter attuare o restituire la città a quella sinistra che in decenni di governo non ha portato ad alcuno sviluppo né crescita. La scelta è tra una Massa ancora più bella ed una in cui continuerà a regnare l’immobilismo. La scelta è tra concretezza ed incertezze. In questi anni abbiamo portato avanti un percorso di cambiamento, anche grazie alle tante persone che hanno veramente a cuore l’interesse della città, e quel cambiamento vogliamo proseguirlo. Il centro destra resta unito attorno all’unica figura di Francesco Persiani, il candidato che ha ottenuto oltre il 35% delle preferenze, e risultato vincente per il ballottaggio, proprio perché capace di aggregare le diverse anime politiche, assieme ad un grande mondo civico, e che ha dimostrato di poter affrontare e portare a termine le sfide del futuro".

"Un’unità che converge sul contrapporsi al Pd a cui non possiamo restituire la città con il rischio di rimanere fermi, o peggio ancora tornare indietro, e continuare a non ricevere il trattamento che Massa merita come accaduto nei troppi decenni di sinistra".