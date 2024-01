Persiani: "E’ da riconsiderare la fusione degli istituti massesi"

Il sindaco Persiani interviene nelle decisioni del Governo sul dimensionamento scolastico. "Come per gli anni passati – scrive il sindaco – anche questa volta la norma sul dimensionamento ha visto un intervento del Ministero per consentire una prima applicazione più soft e diluita nel tempo. Questo ovviamente consentirà anche di verificare quali siano le scelte migliori per il territorio, considerando sempre gli obiettivi principali: il benessere dei ragazzi, con il mantenimento anche dei plessi più piccoli se collocati in luoghi periferici, dove le scuole rivestono anche il ruolo di centri di aggregazione; la fruibilità per le famiglie pensando quindi a segreterie funzionali e raggiungibili e a istituti che consentano quantomeno di conservare i posti di lavoro. Servirà tempo e soprattutto attenzione anche per pensare accorpamenti che tengano conto delle specificità degli istituti e della nuova riforma degli Istituti professionali. Bastava avere pazienza e difendere le nostre istituzioni, come è stato fatto anche in passato, bisognava lottare per avere il tempo di trovare le soluzioni migliori. L’amministrazione di Massa intende approfittare di questo rinvio di un anno per chiedere a Provincia e Regione di riconsiderare gli accorpamenti previsti per il capoluogo. E’ infatti evidente che istituti che in città erano numericamente poco sotto la soglia fissata dal Ministero a marzo (581-594), ma che già a settembre 2023 rientravano nei parametri, non possono essere i primi sottoposti a fusioni o tagli".