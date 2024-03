"Persi gli sconti sulla Tari per il Covid"

I soldi degli sconti Tari per l’emergenza Covid 2022 destinati a cittadini e attività di Montignoso sono rimasti chiusi in un cassetto. Lo denuncia la consigliera della Lega, Michela Bertelloni, dopo aver ottenuto risposta alle sue domande nel consiglio comunale di venerdì. "Nel 2022 erano disponibili nelle casse comunali 200.000 euro che dovevano servire a scontare la Tari, 100mila alle utenze domestiche e 100mila alle utenze non domestiche – spiega Bertelloni –. Questi fondi hanno seguito quasi tutto l’iter previsto per l’assegnazione: sono stati approvati dalla giunta, poi dal revisore, infine dal consiglio Comunale che ha votato favorevolmente la proposta all’unanimità. Al momento di mettere in atto il provvedimento qualcosa si è inceppato. Forse l’ufficio preposto non ha messo in atto le procedure per emettere le cartelle Tari scontate entro il termine obbligatorio che era stabilito per il 31 luglio. Fatto sta che questi soldi che potevano aiutare famiglie e attività che stavano ancora risentendo degli strascichi della pandemia e delle chiusure del lockdown, ad oggi si trovano ancora nelle casse del Comune, senza che possano essere utilizzati".

Non si sa che fine faranno perché, come precisa ancora la consigliera della Lega, le disposizioni devono arrivare dal Ministero dell’economia e delle finanze ma con tutta probabilità dovranno "essere restituiti, con grave danno per la comunità montignosina. Il carico di lavoro che grava sugli uffici del Comune e che viene smaltito molte volte con grossi ritardi purtroppo causa disagi che si ripercuotono sui cittadini e sulle loro tasche".