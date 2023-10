Pericolo amianto. La rimozione dopo sei mesi

La App di segnalazione creata dal Comune di Massa i cittadini l’hanno usata. Sei mesi fa. E hanno denunciato la pericolosa presenza di amianto abbandonato in via Ponticello. Ma quella segnalazione non ha ottenuto risultati. E per sei mesi l’amianto è rimasto sulla strada. Finché la segnalazione è arrivata ai consiglieri del Polo Progressista di Sinistra che, invece della tecnologia, hanno usato i metodi tradizionali: una denuncia ad Asl e Carabinieri forestali. E hanno messo in evidenza il rischio per la salute dei cittadini. Ieri mattina, pochi giorni dopo, una ditta specializzata ha rimosso l’amianto. "Ci siamo fatti carico di questa denuncia per la salute di tutte e tutti, ci siamo fatti carico di esporci, ancora una volta, perchè riteniamo che il silenzio non paghi e girarsi dall’altra parte ancora meno" sottolinea il Polo.