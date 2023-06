"Per una città pulita servono cestini e palette per i padroni dei cani"

Sulla campagna di sensibilizzazione che in invita i padroni dei cani a raccogliere le cacche in carrarino, interviene Azione che sostiene che avrebbe dovuto essere preceduta dal posizionamento di sacchetti per contenere le cacche di Fido. L’iniziativa lanciata dal Comune e da Nausicaa di un camioncino con vela in dialetto sta suscitando più di una polemica. Luca Ricci coordinatore di Azione sostiene che "la campagna di sensibilizzazione lanciata dall’amministrazione comunale e Nausicaaa per sensibilizzare i padroni dei cani a raccogliere i bisogni dei loro amici a quattro zampe – può essere simpatica – scrive l’esponente politico –. Riteniamo però che prima di lanciare questa campagna pubblicitaria sarebbe stato necessario dare ai cittadini gli strumenti per tenere pulita la città, ovvero mettere i cestini per raccogliere i sacchetti con le deiezioni canine. La sindaca durante il ciclo di incontri pubblici ‘Fuori dal comune’ si era presa l’impegno di mettere i cestini nei vari quartieri della città.

Ricordiamo durante l’incontro pubblico di Battilana che a domanda diretta di un cittadino c’era stato l’impegno di mettere i cestini, dando quindi la possibilità ai virtuosi padroni di animali di sapere dove mettere i sacchetti senza doverseli portare dietro per chilometri.

L’esempio più eclatante è la Bau Bau beach, la spiaggia del Comune di Carrara dove possono accedere gli animali che non ha ancora i cestini di raccolta. Chiediamo quindi se è quando verranno installati i cestini. Concordiamo con l’amministrazione comunale che Carrara ha bisogno di cura, pulizia e decoro, quindi ben vengano campagne di sensibilizzazione – conclude Ricci – ma anche azioni concrete".