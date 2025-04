Pellegrinaggio diocesano a Roma. Previsti tre pullman: le iscrizioni

Conto alla rovescia per un’iniziativa che abbraccia i fedeli per condurli nella Città Eterna, scrigno di arte e cultura millenaria ma anche di grande devozione.

E’ infatti in programma per la giornata di venerdì 9 maggio l’iniziativa della diocesi di Massa Carrara, che sarà presente a Roma per vivere l’esperienza del Giubileo Ordinario del 2025.

L’Ufficio Pellegrinaggi Diocesano ha in questi giorni infatti reso nota la data dell’appuntamento che vedrà i pellegrini apuani – guidati dal vescovo Mario – varcare la Porta Santa.

Sarà una intensa giornata di preghiera, spiritualità e soprattutto condivisione, dove poter viaggiare assieme verso la capitale, avendo come meta la Basilica di san Pietro, luogo di fede e contenitore prezioso di arte e cultura. Al momento sono tre i pullman che partiranno “in notturna”, uno si muoverà dalla zona della costa e due invece si avvieranno verso Roma dalla Lunigiana.

Dopo l’arrivo nella capitale, è dunque previsto il pellegrinaggio alla Porta Santa, quindi si svolgerà il pranzo al sacco e poi nel pomeriggio spazio alla celebrazione della messa nella Basilica di san Paolo fuori le Mura. Per informazioni orari e iscrizione è possibile inviare un messaggio Whattsapp al numero 331/9642957. Le iscrizioni per partecipare al pellegrinaggio si chiuderanno il 20 aprile.