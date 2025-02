Paura in piazza Ingolstadt ’Nautica Forza 7’ devastato dal fuoco

Cade un faretto della vetrina e il fuoco manda in malora un intero assortimento di abbigliamento sportivo. È quanto accaduto ieri mattina poco dopo le 9 a ’Nautica Forza 7’ di piazza Ingolstadt a Marina di Carrara, uno dei negozi più belli e riforniti del settore dell’intera provincia. È domenica mattina e il centro di Marina è pieno di gente seduta ai tavoli del bar per fare colazione, qualcuno nota delle fiamme in una delle vetrine del negozio della famiglia di Sonia Sicilia. Le fiamme in poco tempo vengono notate anche dai tanti altri che stanno facendo colazione nel dirimpettaio bar Bristol: c’è concitazione tra i tavoli, i commercianti escono e cercano di capire cosa stia succedendo. Qualcuno chiama immediatamente i vigili del fuoco, qualcun altro i carabinieri, altri ancora la polizia. In breve davanti a ’Nautica Forza 7’ c’è uno spiegamento di forze dell’ordine, dietro di loro tutti quelli che stavano facendo colazione e chi passava per caso. Una piccola folla che osserva il tutto. I vigili del fuoco arrivano in poco tempo, capiscono che la situazione è grave, il faretto che è caduto è incandescente e ha dato fuoco alle felpe di pile esposte in vetrina.

Le fiamme divampano e il negozio si riempie di fumo. I vigili del fuoco cercano di forzare l’ingresso ma non ci riescono, una corsa contro il tempo per salvare il salvabile con le fiamme che stanno bruciando costosi capi di abbigliamento per la vela e gli sport acquatici. L’unico modo per spegnere il rogo è spaccare la vetrina. E così è stato. Una volta aperto un varco i vigili del fuoco sono riusciti a domare il fuoco con l’idrante. Nonostante il tempestivo intervento i danni sono stati ingenti: è andata in ‘fumo’ un’intera collezione.

Nonostante le fiamme non siano riuscite a divampare come ha spiegato la titolare "il fumo ha danneggiato irrimediabilmente tutta la merce presente". Ad avvisare Sonia che il suo negozio stava andando in fiamme è stato il titolare della gelateria Giannotti, che come altri commercianti e clienti ha alzato il telefono per avvisare vigili del fuoco e forze dell’ordine. Oltre all’ingente danno alla merce il fumo denso ha rovinato anche le pareti e il soffitto del negozio. Serviranno parecchi giorni per ridipingere tutto. Senza contare che i titolari dovranno ripristinare anche un’intera vetrina, quella che i vigili del fuoco hanno dovuto sfondare per spegnere le fiamme ed evitare che prendesse fuoco l’intero negozio. A scatenare il rogo un faretto della vetrina, uno dei tanti che ogni giorno da anni alle 9 si accende automaticamente.