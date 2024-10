Patente a punti per le imprese: "A breve scatteranno i controlli"

La patente a punti nei cantieri è già realtà ma non sono pochi i dubbi da sciogliere per le imprese che si trovano a fare i conti con una misura tutta nuova, soprattutto nelle prime settimane in cui entra in vigore. "I controlli partiranno a breve", ha sottolineato il direttore della Confartigianato apuana, Gabriele Mascardi, durante il convegno organizzato nella sede dell’associazione, assieme a Enrico Taponecco del dipartimento ambiente e sicurezza di Confartigianato La Spezia. Un evento a cui hanno partecipato una cinquantina di rappresentanti delle imprese artigiane del territorio.

"Mettiamo subito in chiaro una cosa – precisa Mascardi –, la patente non cambia le carte in tavola rispetto al passato perché gli adempimenti da rispettare per essere in regola restano quelli entrati in vigore a partire dal ’94 sulla sicurezza e a cui tutti dovremmo essere abituati. La patente a punti fotografa quella che è la reale situazione degli adempimenti e inserisce modalità premianti per chi è in regola e possiede ulteriori certificazioni, penalizzanti per chi non rispetta le regole fino alla sospensione e all’impossibilità di entrare in cantiere".

Le modalità di applicazione della patente variano a seconda del tipo di impresa ma il concetto resta lo stesso: "Senza patente non si può lavorare in cantiere già da ora – ha detto ancora Mascardi –. Un metodo repressivo, purtroppo, che avremmo tutti preferito evitare ma è evidente che, facendo anche mea culpa, negli anni non siamo riusciti a diffondere la cultura della sicurezza come avremmo voluto. Con la sicurezza non si scherza e i numeri lo dimostrano: siamo attorno ai 4 morti al giorno, 900mila denunce di infortunio all’anno, 45mila di malattie sul lavoro. Siamo convinti, come lo eravamo prima, che la patente a punti non sia la risposta comunque perché reprimere non basta: servono prevenzione, formazione e soprattutto cultura della sicurezza sul lavoro. Ma la legge va rispettata – conclude il direttore di Confartigianato –. Per chi è in regola con tutti gli adempimenti sulla sicurezza possiamo fare la patente in pochi minuti, tutti gli altri devono fermarsi per ottenere quello che manca. I nostri uffici di Confartigianato sono a disposizione".