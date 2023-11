Passi avanti per la piscina. Affidato l’appalto

Passi in avanti per il futuro della piscina comunale di viale Roma a Massa. Si va dritti verso l’investimento tramite leasing in costruendo da circa 9 milioni di euro. L’appalto è stato affidato nei giorni scorsi al raggruppamento temporaneo d’impresa costituito dalla società cooperativa Arco come mandataria insieme a Coopernuovo e Iccrea Banca Impresa Spa. I vincitori dovranno occuparsi di redigere il progetto definitivo e provvedere poi all’esecuzione dei lavori di riqualificazione e ampliamento ottenendo in cambio oltre a un canone dal Comune anche la gestione funzionale ed economica dell’impianto per 20 anni. Nel frattempo è stato affidato inoltre alla società Eulink un’indagine ambientale preliminare sul terreno di sedime dove sorge la struttura.