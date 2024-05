Passa il Giro d’Italia sull’Aurelia. Tutte le limitazioni alla viabilità

Passa il Giro d’Italia: scuole chiuse in anticipo e strade interdette al traffico per consentire il regolare svolgimento della corsa ciclistica ed evitare problemi alla pubblica incolumità. Nello specifico la chiusura riguarda un consistente tratto della Statale Aurelia. Il passaggio della quinta tappa Genova- Lucca della 107° edizione del Giro d’Italia, in programma per mercoledì 8 maggio, toccherà anche alcune strade del Comune di Carrara. Per questo il tavolo tecnico che si è svolto in Questura ha deciso di sospendere la circolazione stradale a partire da due ore e mezzo prima del passaggio della carovana ciclistica, previsto per le ore 16.

Per motivi di tutela della pubblica incolumità, sarà disposta la sospensione temporanea della circolazione lungo i tratti delle strade comunali dove si svolge il percorso di gara dalle 13,30 alle 16,30 lungo la Statale 1 Aurelia, che si interseca con l’asse viario del viale XX Settembre e con altre importanti strade cittadine che collegano la zona a monte con la zona a mare. A seguito delle modifiche alla circolazione, per evitare eventuali disagi alla circolazione stradale, e di conseguenza anche al flusso di uscita degli studenti e del personale scolastico dalle scuole, per la giornata di mercoledì, il Comune ha deciso di anticipare alle 12 la chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado, dell’Accademia di belle arti e di tutti i servizi educativi, compresi i nidi d’infanzia e il ‘Verde Magico alla Padula’.

La disposizione è contenuta nell’ordinanza firmata dalla sindaca Serena Arrighi e fa seguito dalle indicazioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, in un’ottica di massima prevenzione e per assumere ogni necessaria iniziativa volta a tutelare la pubblica incolumità, in particolare riducendo gli spostamenti della popolazione e i conseguenti volumi di traffico lungo le strade cittadine che sono limitate nella circolazione dal percorso di gara proprio in un momento della giornata in cui si registrano volumi di traffico particolarmente intensi. Il divieto non si applica ai veicoli di pronto soccorso, antincendio, servizi di polizia e ai mezzi specificamente autorizzati dall’organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.