Partigiani apuani nei fumetti degli studenti

Fumetti per far leggere ai coetanei la storia dei partigiani apuani. Li hanno realizzati gli studenti del liceo classico ‘Rossi’ con la docente Rosaria Bonotti. “Orlando & Fumetti partigiani: Pietro Del Giudice” è il titolo del seminario di domani dalle 9 in Sala della Resistenza, Palazzo Ducale. Dopo i saluti della dirigente Alessandra Paoli sarà presentato il progetto di Officina della Comunicazione e liceo classico “Rossi”. Interverranno il consigliere regionale Giacomo Bugliani, il presidente Anpi Onorevole Elena Emma Cordoni, Vincenzo Genovese dell’Ufficio scolastico. Poi seminario con i docenti Zocchi, Santini e Paolini, gli interventi di Giorgi, Mazzoni, Fruzzetti, Rubino, Mosti e Lippi, quindi Matilde Fioravanti intervista Massimo Michelucci, Sofia Neri intervista Maria del Giudice, Gabriele Bertucci intervista Giulio Peranzoni, autore del fumetto.