Parte la digitalizzazione dei servizi comunali: consiglio e giunta

In Comune parte la digitalizzazione di due nuovi servizi, promossa dagli amministratori e realizzata dal segretario generale. Due novità che puntano alla modernizzazione di servizi interni ed effetti positivi anche per i cittadini e le imprese, in termini di semplificazione delle procedure. A breve sarà realizzata la digitalizzazione dei verbali del consiglio, mentre le riunioni di giunta potranno svolgersi anche in modalità mista, in parte in presenza e in parte da remoto. La digitalizzazione dei verbali del consiglio è già adottata in vari comuni, che consentirà una riduzione notevole dei tempi di verbalizzazione e archiviazione. Terminata l’emergenza legata alla pandemia, le riunioni della giunta sono tornate in presenza, ma per rendere più flessibili le sedute è stato modificato il regolamento, rendendo permanente l’innovazione tecnologica del lockdown. Questo in un’ottica di efficienza dell’azione amministrativa, prevedendo che i lavori possano svolgersi in modalità telematica, anche senza la presenza fisica di tutti i componenti o del segretario, i quali potranno presenziare da remoto in videoconferenza.

"Grazie a una serie di norme europee stiamo realizzando una concezione delle pubbliche amministrazioni più moderna dove l’informatizzazione ha un ruolo fondamentale" spiega il segretario Corrado Grimaldi.