Parte il rilancio di Carrarafiere La Regione pronta a investire Nuova linfa da parte del Comune

Grandi manovre in vista del rilancio del complesso fieristico Carrarafiere della Imm. A cominciare dalla vendita della palazzina e della Marmoteca e dallo studio di una nuova fiera del marmo.Una struttura strategica che il presidente della Regione Eugenio Giani aveva già elogiato ai tempi dell’hub vaccinale, e che ha riconfermato in questi giorni. "La Regione Toscana intende collaborare con gli altri soci della Imm di Carrara per il suo rilancio – ha detto il governatore toscano – trattandosi di un’istituzione strategica per il territorio di riferimento e per l’intera Regione. Sono allo studio iniziative che permetteranno di attivare opportunità economiche in sinergia con i diversi soggetti del territorio affinché l’Internazionale Marmi e Macchine di Carrara torni ad essere centrale per lo sviluppo del sistema produttivo del settore lapideo, eccellenza non solo regionale ma nazionale".

Un complesso fieristico di cui ribadisce l’importanza anche la sindaca Serena Arrighi: "Imm Carrarafiere è un asset importantissimo per tutto il territorio – ha detto la prima cittadina – e vogliamo che torni a ricoprire quel ruolo centrale. Rispetto al passato serve un deciso cambio di rotta nel modo in cui viene utilizzata la fiera, e questo devo andare avanti di pari passo con quel processo di consolidamento che stiamo attuando assieme all’attuale governance. Dal punto di vista degli eventi e delle manifestazioni resta un nostro obiettivo quello di puntare sempre di più sullo sport dedicandovi un padiglione in maniera stabile. Fare vivere i capannoni tutti i giorni significherebbe importanti ricadute economiche, ma dobbiamo cercare di sviluppare nuovamente anche fiere organizzate direttamente da Imm Carrarafiere. Vorremmo poi dare vita ad una nuova fiera del marmo, diversa dal passato e diversa anche da quella di Verona, e poi puntare su eventi organizzati da terzi di alta qualità, come la Tirreno Ct senza dubbio, ma anche come Gamics che tornerà il prossimo maggio. Stabilità economica aziendale: molto passerà ora dalla vendita della palazzina Mangiarotti e della vicina Marmoteca. Il bando è aperto e siamo fiduciosi – conclude la sindaca –. Parallelamente stiamo lavorando per trovare una destinazione ai 12 dipendenti in esubero che dovrebbero essere tutti riassorbiti in altre partecipate".

Alessandra Poggi