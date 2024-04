Partaccia, ladri in azione. Due stabilimenti razziati

Una vetrata ridotta in frantumi, registratori di cassa rotti, merce rubata e una scia di devastazione. È questo quel che resta di una notte di vandalismi e furti in alcuni stabilimenti della zona di Partaccia. Un inizio di stagione anticipato ma segnato da un’incursione dei ladri per l’Alda Beach e il Bagno Cicala, che ieri mattina si sono trovati di fronte allo scempio provocato dal raid notturno. Le forze dell’ordine sono arrivate sulla spiaggia della Partaccia appena è arrivato alla centrale operativa la richiesta di intervento partita dalle due strutture balneari della Partaccia a Massa.

Nella notte i ladri sono entrati all’Alda beach, lo stabilimento di tre imprenditori carraresi che da qualche settimana vede lo staff dello storico Petite cuisine di Carrara sulla tolda del ristorante a due passi dal mare, e hanno cercato di recuperare un bottino il più consistente possibile lasciando una scia di danni.

Una volta all’interno della struttura hanno portato via casse di birra, effetti personali lasciati chiusi a chiave da alcuni dei gestori, e altra merce. Ma le mosse di uno dei malviventi non sono sfuggite all’occhio vigile delle telecamere di sorveglianza: evidentemente ignaro di essere inquadrato ha agito a viso scoperto e il filmato, ora all’esame attento degli investigatori, potrà essere fondamentale per portare le indagini all’identificazione di tutta la banda.

Danni ingenti anche al bagno Cicala: per entrare nella struttura i ladri hanno mandato in frantumi una grande vetrata e si sono poi portati via due prosciutti, bottiglie di liquori e i soldi del fondo cassa. Un brutto risveglio ieri mattina per i gestori dei due stabilimenti balneari, proprio in un momento che, grazie al clima favorevole, si comincia già a lavorare con i turisti e con la clientela locale. Il bagno Alda, grazie alla copertura con le vetrate, è infatti tra quelli che hanno importato nel litorale della Partaccia il modello del “mare tutto l’anno”.

Il primo sopralluogo delle forze dell’ordine nei due stabilimenti devastati ha permesso agli inquirenti di raccogliere elementi utili a identificare gli autori dei colpi. E potrebbe rivelarsi decisivo l’esame dei filmati registrati dal sistema di videosorveglianza oltre alle altre tracce lasciate dai ladri.