Pariana dimenticata, sos di Ivo Zaccagna contro l’incuria

Ricordando la bellezza di Pariana attraverso le parole del maestro Francesco Zaccagna, suo nonno ("Grazia t’avvolge che non ha confronti sia che tu guardi a valle sia che tu guardi ai rillucenti monti"), il consigliere comunale Ivo Zaccagna (nella foto) di ’Massa è un’altra cosa’, vuole portare all’attenzione dei cittadini la situazione in cui versa la pavimentazione del paese. "Durante un sopralluogo passeggiando per il paese – riferisce il consigliere – ho parlato con le persone che lo vivono quotidianamente e lo animano, a cui va tutta la mia riconoscenza. Per ragioni di sicurezza farò a breve una interpellanza all’amministrazione affinché fornisca al paese un corrimano che aiuti la salita e la discesa della scalinata principale. Inoltre, ritengo necessario che si pianifichi una nuova pavimentazione, visto lo stato dell’esistente, e per ultimo, non certo per importanza, che si recuperi un luogo dove creare una piccola biblioteca, luogo di aggregazione indispensabile nei piccoli paesi, specie di montagna".