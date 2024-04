Commissione ‘Progetto donna – Centro per le pari opportunità’: approvato il regolamento, presto l’avviso pubblico per individuarne i componenti. Nel corso della seduta di lunedì il consiglio comunale ha approvato il nuovo regolamento della commissione ‘Progetto Donna – Centro per le pari opportunità’. Il documento fissa anzitutto finalità e obiettivi della commissione, ne stabilisce modalità di costituzione, composizione e durata e ne chiarisce ogni aspetto del funzionamento. Il prossimo passo sarà ora l’apertura di un avviso pubblico per individuare i 15 componenti della consulta ai quali si aggiungeranno due consiglieri comunali, uno di maggioranza e uno di minoranza.

"Si tratta di un organismo istituzionale di tutela e garanzia che promuove l’uguaglianza tra generi e si propone di rimuovere tutti quegli ostacoli che possono essere per le donne fattori di disuguaglianza diretta e indiretta – spiega la vicesindaca e assessore alle Pari opportunità -. Il regolamento votato del consiglio è stato prima discusso nelle commissioni ‘Sociale e Pari opportunità’ e ‘Affari generali’ e si compone di 16 articoli. Dopo l’approvazione di questo documento il prossimo passo sarà ora l’individuazione dei componenti e per questo gli uffici sono già al lavoro per preparare un avviso pubblico. Come assessore sono molto felice che la commissione ‘Progetto donna’ possa continuare la sua storia cominciata nel 2001 e che per molti anni è stata un unicum a livello provinciale".