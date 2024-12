Parco della Rinchiostra: "Interventi in ritardo"

"Vorremmo spiegate le ragioni di alcuni ritardi. Ci riferiamo al parco della Rinchiostra dove abbiamo verificato che sono state messe a dimora alcune piante in sostituzione di quelle (effettivamente poche) abbattute perché malate o intersecanti i nuovi vialetti da poco realizzati. Bene, ed il parco è senza dubbio molto bello, ma per un completo utilizzo mancano alcune cose importanti come i giochi per i bambini che dovevano arrivare prima dell’inverno e non c’è traccia del recupero dello stabile un tempo adibito a punto di ristoro". Lo riporta in una nota Italia Nostra che attraverso una nota chiede al sindaco Francesco Persiani "chiarimenti su alcuni interventi in ’ritardo’". "Nn ci sembra, inoltre, che siano state posizionate telecamere nel parco e le fontane non hanno i giochi d’acqua di cui si favoleggiava , e d’altronde la Rinchiostra non è Versailles né Caserta...".