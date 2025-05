Parcheggio multipiano. FdI torna alla carica per l’ex Intendenza

Era stato uno dei cavalli di battaglia del candidato a sindaco di Fratelli d’Italia Marco Amorese: un parcheggio multipiano nell’area dell’ex Intendenza di Finanza. Ora Amorese e FdI, che lo ricordiamo sono all’opposizione, tornano alla carica: "Serve una riqualificazione dell’area ex Intendenza di Finanza – affermano in una nota Marco Amorese, dirigente provinciale, e Massimiliano Fornari, coordinatore comunale –. Una nuova piazza e un parcheggio multipiano, sotterraneo, per il centro città. Un intervento ormai non più rinviabile".

"Si tratta di un’opera attesa da anni – spiegano i rappresentanti di FdI – ed è giunto il momento di intervenire con decisione su una delle aree strategiche del centro città: piazza Aldo Moro, storicamente nota come ex Intendenza di Finanza. Un luogo centrale, oggi sottoutilizzato, che può e deve diventare il cuore pulsante di una nuova visione urbana per Massa". Fratelli d’Italia Massa ritiene fondamentale avviare un concreto progetto di riqualificazione urbana, che preveda la realizzazione di un parcheggio multipiano e, al di sopra di esso, una nuova piazza moderna e fruibile per i cittadini. Non si tratta solo di estetica o valorizzazione architettonica, ma di una scelta funzionale che risponde a un bisogno reale: il crescente bisogno di parcheggi nel centro città.

"Il centro di Massa – sostengono Amorese e Fornari – ha bisogno di soluzioni strutturali. L’area dell’ex Intendenza di Finanza rappresenta un contenitore ideale: la sua posizione, la sua estensione e la sua conformazione consentono di immaginare un’infrastruttura che possa incrementare significativamente la disponibilità di posti auto, agevolando cittadini, commercianti e chi vuole visitare Massa".

"Per queste ragioni – concludono – chiediamo di attivare al più presto un percorso amministrativo e progettuale per dare il via a questa operazione di rigenerazione urbana. Un’opera necessaria, utile e strategica, che può rappresentare una svolta concreta per il futuro del centro di Massa".