"Il lungomare è insicuro. Servono nuovi cartelli e strisce anche illuminate"

"Il lungomare da Marina di Massa fino al confine con il comune di Montignoso ha bisogno di attraversamenti ciclopedonali più sicuri con strisce e cartelli nuovi". Lo sostiene il Polo Progressista e di Sinistra. "Troppo spesso – afferma il raggrupamento politico di M5S e Unione Popolare – le strisce non sono visibili nonostante siano state rifatte quelle delle carreggiate stradali. La situazione all’inizio della stagione turistica è tale che sono insufficienti a garantire l’attraversamento delle persone. Invito il sindaco Persiani a prendere sul serio il tema visto che siamo ancora a maggio e non vorrei sentirmi ripetere che faccio sciacallaggio sulle tragedie. Il rischio di ritrovarci con un altro incidente mortale è altissimo anche per l’irresponsabilità di molte persone che guidano auto e moto come se fossero a un gran premio".

Il Polo Progressista e di Sinistra, per voce della sua consigliera comunale Daniela Bennati (nella foto), invita l’amministrazione comunale a segnalare anche visivamente gli attraversamenti pedonali perché durante la stagione estiva molte persone li utilizzano anche di notte. "Occorrono strisce pedonali illuminate – afferma – come siamo riusciti a ottenere davanti al palazzo delle Poste in centro, quanto meno in alcuni passaggi pedonali più frequentati. Occorre poi realizzare attraversamenti ciclopedonali specifici, con relative strisce e cartelli stradali per unire la ciclabile lato monte con quella lato mare. Segnaliamo l’urgenza di disegnare il nuovo tratto di ciclabile della ’Tirrenica’ perché seppur usata dai ciclisti oggi non è regolare e qualsiasi incidente comporta una violazione del Codice della strada".