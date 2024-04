Parcheggio alla Bertagnini: "Mancanza di condivisione"

Parcheggio nell’area di pertinenza della scuola Bertagnini, il Polo Progressista e di Sinistra sostiene la protesta del Consiglio di istituto. "Una conferma di quanto avevamo supposto: poca chiarezza, poco trasparenza, molte criticità ancora oggi irrisolte – sostiene il Polo –. Lo avevamo denunciato dopo avere raccolto informazioni in merito. La stessa determina emessa il 28 marzo è poco chiara: sia perché si afferma un accordo con la scuola quando pare a questo punto non ci sia mai stato, sia perché si affidano lavori che sono iniziati 7 giorni prima della data di emissione della determina. Di questo avevamo chiesto delucidazioni il 12 aprile al segretario comunale che non ci ha risposto, e non ci risponderà visto che è dimissionario. Non siamo a questo punto i soli a registrare la mancanza di condivisione e partecipazione della cosa pubblica, non siamo i soli a fare i conti con un sistema annebbiato dal Pnrr che si è dimenticato dei valori fondamentali di una collettività. Da questa vicenda escono con le ossa rotte anche coloro che hanno provato a difendere una scelta dell’amministrazione dimostratasi sbagliata nella sostanza e nei modi".