Parcheggi all’ex Pomario: "Pronta l’area alternativa"

C’è ancora da pazientare due settimane e poi l’annoso problema dei parcheggi nella zona del Pomario potrebbe vedere la sua soluzione. Lo conferma il primo cittadino Francesco Persiani. "Anche stamani (ieri, ndr) – spiega il sindaco –, ho effettuato un sopralluogo sul posto per comprendere l’avanzamento dei lavori. Ci tengo a precisare che, al contrario di quello che dice qualcuno, il parcheggio viene soppresso temporaneamente. Tutti gli stalli di sosta dell’ex Cat verranno riproposti al termine intervento".

Il sindaco però sa bene che il problema dei parcheggi, circa un centinaio, liberi, che nel corso di questi anni hanno servito i massesi, è molto sentito dalla cittadinanza. "Sono partiti i lavori – spiega – allo spazio sopra la scuola Bertagnini: a breve saranno completati e andranno a sostituzione dell’ex Cat. Anche questi saranno liberi, non ci saranno limiti di orario. Anche questo spazio sarà utilizzato temporaneamente, dopo aver trovato un dialogo con la scuola in queste settimane. La sinergia andrà avanti anche nei prossimi mesi, per capire se questi stalli serviranno anche in futuro".

Persiani analizza le potenziali alternative, poi scartate: "Questo è a tutti gli effetti l’unico spazio utilizzabile, c’erano delle aree private in via della Concia, ma abbiamo pensato che non fossero consone alla necessità. Tra circa due settimane l’area sopra la scuola sarà a disposizione della cittadinanza. Saranno circa un centinaio di stalli. Allo stato attuale stanno andando avanti i lavori per rendere consona la zona, come l’installazione di una recinzione che andrà a preservare la parte per la scuola, gli operai stanno tagliando l’erba in più per acquistare altro spazio, poi ci sarà la demolizione di parte del muretto in entrata e la realizzazione di una rampa". Il maxi progetto finanziato per 4 milioni di euro dal Pnrr è iniziato i primi giorni di marzo. Al posto del vecchio edificio uno spazio polifunzionale moderno e funzionale, soprattutto per i giovani. "Lo facciamo per loro – conclude Persiani –, affinché abbiano spazi dove incontrarsi. Comprendo il disagio, ma chiediamo un po’ di pazienza".