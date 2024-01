Pallavolo Serie C femminile Super Robur!. Sfida al cardiopalma e vittoria al tie-break

ROBUR MASSA

3

DONORATICO VOLLEY

2

ROBUR MASSA: Bertozzi, Ferrara, Fusani B., Fusani G., Gallina, Giulianelli, Kice, Magnani, Margjoni, Pucci, Seni, Tazzini, Tomaino, Tornaboni. All. Aliboni.

DONORATICO VOLLEY: Barbero, Bernardeschi, Biondi, Fidanzi, Gambicorti, Gili, Guerrieri, Magnani, Pacube, Paperelli, Rosellini, Salvadori, Tommasini, Venturini. All. Ricoveri.

Arbitro: Stefano Torriani. Parziali: 25-23, 17-25, 25-16, 22-25, 15-13.

MASSA Il 2024 si è aperto alla grande per la Robur Massa che ha colto la sua prima vittoria assoluta nel campionato femminile di serie C al termine di una sfida avvincente e sempre in bilico contro l’Ecoresort Paradu Donoratico Volley. Le ragazze allenate da Massimo Ramori hanno vinto al fotofinish il primo set ma hanno ceduto il secondo alle labroniche. Le biancorosse si sono rifatte dominando il terzo parziale ma nel quarto c’è stata la nuova rimonta ospite. Si è arrivati così al tie-break che è rimasto incerto sino all’ultimo e ha premiato sul filo di lana le massesi. La Robur resta ultima nel girone ma ha dato un importante segnale di vitalità e risveglio. (nella foto Elisa Ferrara)

Gianluca Bondielli