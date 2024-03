Palazzo Pisani, palazzetto dello sport, sottopasso. Città rimessa a nuovo con il piano triennale

Approvato il programma triennale delle opere pubbliche del Comune. Il piano ha ottenuto l’ok del collegio dei revisori dei conti e del consiglio comunale. Nel piano è stato inserito anche il rifacimento della piazzetta tra via Verdi e via San Francesco (318mila euro), che da anni versa in stato di degrado. Nello specifico il piano triennale prevede da qui al 2026 opere già ampiamente annunciate, come il sottopasso di Fossola, le piste ciclabili del Mit, il recupero della stazione di Tarnone e della ex scuola elementare di Bergiola. Dal piano triennale sono esclusi tutti gli interventi in atto e quelli che dovranno partire grazie ai finanziamenti del Pnrr.

Tra i vari interventi anche il recupero di palazzo Pisani e l’adeguamento del palazzetto dello sport di Avenza. Nello specifico per l’anno in corso dovrebbero partire i lavori per realizzare la nuova condotta di fognatura bianca in viale XX Settembre, nel tratto che da via Marco Polo sfocia in mare. I lavori di rifacimento dei marciapiedi di via Verdi, l’adeguamento del palazzetto dello sport, il recupero di palazzo Pisani, la manutenzione straordinaria dei marciapiedi di viale Galilei, la sistemazione del movimento franoso di Sorgnano, i lavori di ripristino e restauro delle facciate della scuola Aurelio Saffi. E ancora: il recupero della ex stazione di Tarnone, la realizzazione di una rotatoria in viale Galilei, l’aumento del patrimonio arboreo lungo le strade più trafficate, la ristrutturazione del sottopasso di Fossola, gli interventi sulla piscina comunale di Marina di Carrara. Gli interventi previsti per il 2025 invece riguardano la realizzazione di una nuova fognatura nel collegamento tra via Maestri del Marmo e la Fossa Maestra, una nuova conduttura fognaria in viale XX Settembre tratto Aurelia – via Marco Polo, una conduttura bianca aggiuntiva per la nuova idrovora, e il consolidamento e restauro del ponte di accesso a villa Fabbricotti nella parte che porta a Sorgnano. Per il 2026 i lavori in programma parlano di una generica riqualificazione delle aree urbane, asfaltature varie, e l’adeguamento antincendio di alcuni edifici comunali.