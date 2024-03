Palazzo Ducale: manifestazione per i ponteggi

"Passano gli anni ma otto son lunghi, però quei ponteggi non ne hanno fatto di strada... ". Italia Nostra ironizza e scomoda anche una canzone di Celentano per descrivere la situazione dei ponteggi di Palazzo Ducale che, diversamente dal ragazzo della via Gluck, "sono sempre lì dal 2016 e forse hanno messo radici e cresceranno". Italia Nostra torna a chiedere lumi al presidente della Provincia Gianni Lorenzetti: "Ma quanto è costato e quanto continua a costare il noleggio di queste strutture e quando si cominceranno a vedere i lavori sulla facciata almeno di via Guidoni, lavori che dovevano cominciare nel settembre 2022?". E ancora: "Nessuno tra i consiglieri provinciali di maggioranza e opposizione, nessuno tra le forze politiche, nessuno tra le tante associazioni cittadine ha da dire nulla al riguardo su questa vicenda?". Italia Nostra invita a manifestare sabato, alle 11.30, davanti al Ducale.