Palazzo Ducale espone il manifesto di Siani e un drappo rosso

Saranno un drappo rosso e un manifesto esposti sulla facciata di Palazzo Ducale il segno della partecipazione della Provincia alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. A consegnarli nelle mani della vice presidente della Provincia, Maria Grazia Tortoriello, è stata Francesca Menconi dei Centri anti violenza di Carrara e Montignoso, accompagnata da Cataldo Scavuzzo, del Pur (Progetto uomini responsabili) di Carrara, e Sara Battistini, referente della violenza di genere per il servizio sociale del Comune di Carrara. Presenti per il consiglio provinciale le consigliere Marzia Butteri, Dina Dell’Ertole, Eleonora Petracci oltre al consigliere Alfredo Camera. La campagna di sensibilizzazione locale, promossa dai Cav (Centri anti violenza) di Carrara e Montignoso e dal Pur di Carrara, col patrocinio della Provincia, del Comune di Carrara e della Fondazione Marcegaglia, è stata realizzata anche con la collaborazione della Commissione regionale Pari opportunità della Regione e ha avuto l’adesione della Commissione Progetto donna–centro per le parti opportunità del Comune di Carrara, l’associazione Sabine di Montignoso, l’associazione Bookcrossing di Massa, la Pubblica assistenza di Carrara e le Pro loco di Carrara. Saranno 27 i luoghi che localmente vedranno esposti il drappo e il manifesto, realizzato da Stefano Siani che ha un titolo significativo ’The last kiss’, l’ultimo bacio.