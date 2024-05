Palazzi, giardini e ville storiche: porte aperte negli scrigni d’arte

I segreti di castelli, palazzi, parchi e giardini della Lunigiana saranno svelati per la Giornata nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, che apre le porte ad alle bellezze storiche e artistiche. Oggi in Lunigiana saranno visitabili 21 dimore. Ad Aulla: Abazia e Museo di San Caprasio, Fortezza della Brunella e Castello di Pallerone. A Fivizzano: Giardino di Palazzo Fantoni Bononi, chiesa della Misericordia, Biblioteca civica Abate ‘Emanuele Gerini’, giardino del convento degli Agostiniani, mostra di arte contemporanea nel museo di S. Giovanni degli Agostiniani, Oratorio di San Carlo, Castello dell’Aquila a Gragnola.

Poi i castelli Malaspina di Terrarossa e di Monti mentre il Castello di Pontebosio a Licciana Nardi ha organizzato per l’occasione un tour di scoperta che porta dalla corte interna al piano terra, attraverso il cortile sul retro, ai saloni e alle aree comuni della struttura ricettiva del primo piano. Visitabile poi il Museo Casa di Dante dove sarà possibile partecipare alla visita guidata intitolata “Odissea ai confini della Divina Commedia: La Via Dantis nella Mulazzo di Dante” che si svolgerà nelle sale dell’Archivio Museo dei Malaspina a Mulazzo. A Tresana apre il Castello Malaspina, mentre a Pontremoli l’interesse sarà indirizzato verso il Giardino dei Riccioli di Villa Pavesi Negri Baldini e il Castello del Piagnaro di cui, per l’occcasione, sarà possibile visitare il museo delle Statue Stele Lunigianesi con biglietto d’ingresso ridotto. Sempre a Pontremoli, è stata organizzata la visita guidata all’antico mulino e frantoio La Serra - Casa Belmesseri. Ancora aperture gratuite a Villafranca del Castello di Malaspina a Virgoletta, Museo etnografico della Lunigiana e ruderi del Castello di Malnido. Un’imperdibile occasione per ammirare e conoscere lo splendore di architetture e paesaggi, e per comprendere come l’attività dei proprietari, attenti tutori di questi beni, mantenga integre e vive le testimonianze della storia attraverso una costante e e sapiente manutenzione.