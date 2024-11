Palazzetto quasi ok. Riapre agli allenamenti

Da domani al palazzetto di Avenza si rigioca, ma sempre a porte chiuse. Ieri mattina il Comune (presente l’assessore allo Sport Lara Benfatto con i tecnici degli uffici competenti) ha convocato le società che per la loro attività sportiva gravitano intorno alla struttura (Apuania Tennistavolo, Pallacanestro Audax, Centro Minibasket Carrara, Polisportivva Carrarese e Rotellistica Apuana) e ha comunicato loro la disponibilità dell’impianto per la disputa delle gare. Ovviamente a porte chiuse. Per l’ingresso del pubblico occorrerà invece attendere il via libera dalla Commissione Pubblico Spettacolo che potrebbe arrivare, ma il condizionale è sempre d’obbligo, entro fine anno.

Da tre anni la struttura è formalmente inibita al pubblico per problemi legati alla sicurezza e dopo la chiusura totale per i lavori iniziati alla metà dello scorso mese di luglio, da poco più di un mese era stato autorizzato l’utilizzo solo per gli allenamenti, ma senza l’uso di spogliatoi e docce. Adesso è arrivato un primo passo verso quella normalità tanto agognata e che sarà raggiunta solo quando anche il pubblico potrà entrare in sicurezza. Intanto la situazione è stabile alla Dogali e alla palestra della ex Leopardi dove resta in vigore la direttiva che inibisce l’ingresso al pubblico, senza distinzioni di disciplina sportiva o tipo di campionato. Come scrive palazzo civico, l’accesso alla struttura è consentito solo ad atleti, allenatori, arbitri e dirigenti a referto. Da una decina di giorni lo stesso provvedimento ha colpito anche la ex Leopardi che resta disponibile per l’attività scolastica e gli allenamenti delle squadre agonistiche, mentre durante le gare, anche qui gli ingressi consentiti seguono la regola della Dogali.

ma.mu.