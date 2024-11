Pagani si assicura le prestazioni di Surace, ex centrale della Pontremolese

L’operazione in entrata concretizzata dal ditti della Filattierese Angelo Pagani per la categoria e non solo assume tutte le sembianze di un autentico colpo-mercato. Il dirigente verdeoro ha arricchito la squadra di un prospetto di livello qual è l’ex centrale della Pontremolese e Mulazzo Manuel Surace che fino a poche stagioni fa giocava in coppia con il capitano della Pontremolese Andrea Filippi. "A Mulazzo –attacca il neo-verdeoro –, purtroppo e a malincuore, ho capito che non trovavo spazio nella rosa per scelte tecniche, nonostante il grande impegno e la passione che ho sempre messo. È stata una situazione difficile, perché desideravo un ritorno diverso e non ho mai avuto l’opportunità di contribuire, anche quando i risultati non arrivavano e alcuni compagni non erano al meglio delle loro condizioni fisiche". Ma, nel calcio, come in ogni sport, ci sono ’ruoli’ da rispettare? "Ho sempre rispettato le scelte dell’allenatore, e riconoscendo di non rientrare nei suoi piani, ho deciso di farmi da parte. Il calcio per me è impegno, sacrificio ma anche divertimento, e sebbene ci fosse un gruppo meraviglioso, stavo perdendo il piacere di giocare". E così? "Quando la Filattierese si è fatta avanti, con il ds Pagani e mister De Angeli che mi hanno presentato un progetto nuovo e dimostrato una grande volontà di portarmi con loro, ho sentito che era il momento giusto per cambiare. Torno a Filattiera con grandissimo entusiasmo; ho già vissuto tre stagioni lì, di cui una da capitano, e la società ha sempre mostrato rispetto e fiducia nei miei confronti". Un’ultima considerazione? "Ringrazio sinceramente la dirigenza del Mulazzo per aver creduto in me quest’estate e per aver reso semplice la rescissione del contratto. È un gesto che ho apprezzato molto. Ora la mia concentrazione è tutta sulla Filattierese". Surace, nell’impianto ideato da De Angeli sostituirà Sabiniano Noga mai entrato nei cuori dei tifosi verdeoro.

Ebal.