Paesi a monte: un impegno condiviso

Raccoglie l’appello del parroco don Primiero per salvare i paesi a monte l’onorevole Alessandro Amorese, capogruppo di FdI. "Maggiori servizi, tutela del territorio, turismo, spazi condivisi, cultura e valorizzazione delle specificità, anche enogastronomiche" i temi di cui sottolinea la necessità di parlare. E annuncia che nei prossimi giorni, con i colleghi emiliani, presenterà un’iniziativa organica sulla Via Vandelli. "Spero di vederlo presto – scrive –. Gli regalerò ‘Borgo Italia’, un libro da me curato dove insieme a sindaci e ricercatori trattiamo proprio dei temi che fanno parte del suo appello". Ricorda quanto fatto in consiglio comunale: botteghe, museo di Antona, riqualificazioni. E le sue prime proposte alla Camera come l’eliminazione del tetto agli studenti nei paesi montani per formare una scuola. "Sono primi passi, non sufficienti ma importanti per un rilancio".