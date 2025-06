Pace, giustizia e libertà. Pioggia di medaglie al Premio ’Ciro Siciliano’

Tanta emozione alla cerimonia del concorso Maresciallo Ciro Siciliano giunto alla 18ª edizione. Il concorso è rivolto alle scuole di ogni ordine e grado e ogni anno rinnova sui banchi di classe i valori di pace, giustizia libertà e democrazia in memoria dell’eccidio nazifascista del 13 giugno 1944 a Forno. Il cortile di Palazzo Ducale era in festa, tra i colori e i disegni degli alunni, la coperta e le bandiere della pace. Stefano Bessi Carloni ha coordinato l’incontro e, tra i messaggi rivolti a bambini e ragazzi sull’importanza della memoria, sono intervenuti il consigliere regionale Giacomo Bugliani, il vice prefetto Andrea Leo, che ha portato i saluti del prefetto Aprea, il comandante dei carabinieri della stazione di Massa, luogotenente Massimo Melillo. Hanno preso parola, inoltre, Vincenzo Genovese, dell’Ufficio scolastico provinciale, che ha evidenziato la positività della giornata vista la presenza di tanti genitori; Dina Dell’Ertole, consigliera provinciale che ha portato il saluto del presidente Gianni Lorenzetti, l’assessore alla comunicazione Matteo Basteri per l’amministrazione comunale di Massa, Marina Pratici, delegata alla memoria del Comune di Aulla. Presente la giuria con la presidente Nedda Mariotti Giromella, Egizia Malatesta, Marco Alberti, Giancarlo Rivieri (Fivl); Nino Ianni (Anpi); Paola Donati Siciliano, Grazia Ugliarolo (Anvcg); Andreino Fabiani (Anfcdg), Daniele Tarantino (Confimpresa).

Il premio è stato fondato dalla collega Angela Maria Fruzzetti, vice presidente dell’associazione Eventi sul Frigido, per non far cadere l’oblio sui fatti di Forno e rendere omaggio al maresciallo Siciliano, l’eroe nativo di Portici che diede la sua giovane vita per salvare la popolazione di Forno, donne e bambini che quel 13 giugno 1944 erano sotto il tiro delle mitraglie. Quest’anno, grazie al lavoro di Fruzzetti e Donati Siciliano, l’amministrazione comunale accoglierà il sindaco di Portici, Vincenzo Cuomo e una delegazione con l’obiettivo di avviare un patto di amicizia sul filo del Premio Maresciallo Ciro Siciliano. E’ stato esposto il manifesto, realizzato dagli studenti della VAA dell’Istituto alberghiero Minuto, contenente le date delle celebrazioni ufficiali della cerimonia e degli eventi collaterali che dal 12 giugno animeranno il paese di Forno. Premiati tutti i vincitori di questa partecipata edizione. E’ stato assegnato anche il Premio Bontà ’Maestro Giuseppe Fruzzetti’, giunto all’ VIII edizione dello Speciale Eventi sul Frigido a cui quest’anno hanno aderito diverse scuole. Vincitore è Gabriele Andreoni, della classe III B Paolo Ferrari, segnalato dall’insegnante Barbara Lippi, e che ha commosso il pubblico presente con il suo intervento. Premiati anche: Alessandro Edoardo Bertocchi della classe II C Malaspina; Giada Michelotti Classe 5° A Istituto Salvetti e Nour Balady alla classe V della primaria di Villette. Premiate le scuole: Istituto Alberghiero Minuto Convitto, Liceo Classico Rossi, indirizzo socio sanitario Salvetti; scuole medie Ferrari, Malaspina, Parini, Staffetti. Per la primaria: ’Marconi’ di Carrara; ’Garosi’ Forno; Villette B, Castagnola di Sotto, paritaria Le Grazie. Alcuni alunni vincitori saranno presenti a Forno il 13 giugno per le letture durante la cerimonia.

Un ringraziamento a scuole, docenti e a tutte le associazioni che hanno contribuito, a cui si aggiungono l’Accademia Apuana della Pace, Occhioni&Magrini e Insieme. Il premio, organizzato da Eventi sul Frigido, ha ottenuto la medaglia della Presidenza della Repubblica.